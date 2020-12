Rolul nutrienților cu vitamina C in intarirea sistemului imunitar pentru a preveni coronavirusul a fost susținut in mare masura de cand a inceput pandemia. Mulți experți in sanatate au subliniat necesitatea de a atinge suficiența nutrienților prin creșterea consumului de alimente bogate in vitamina C, informeaza Exquis.ro.

Bazandu-se pe aceasta premisa, un studiu recent a amplificat rolul vitaminei C in raport cu COVID-19. Un cercetator al Universitații Otago a susținut ca vitamina C poate ajuta, de asemenea, in tratamentul pacienților cu cazuri severe de coronavirus. Studiul a fost…