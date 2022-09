Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, critica dur ultimele decizii ale ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu (PNL), considerand ca eliminarea burselor de merit pentru elevii de clasa a V-a si anularea celor rurale pentru elevii de liceu care invata in alta localitate decat cea de domiciliu…

- Regina Elisabeta a II-a a murit joi seara la Castelul Balmoral, iar organizatorii de la All England Club au postat o imagine de colecție in care aceasta ii inmana trofeul lui Rod Laver, campionul ediției din 1962 de la Wimbledon.

- Rafael Nadal a fost eliminat in optimi la US Open 2022, dupa ce a fost invins in patru seturi de Frances Tiafoe, scor 6-4, 4-6, 6-4, 6-3, in 3 ore și 32 de minute. Cu doar un meci jucat dupa Wimbledon, Nadal, 36 de ani si locul 3 ATP, a parut nepregatit pentru ultimul turneu de Mare Slem al anului.…

- "Aș fi fost din Nou in primele 10 ale Lumii!"... a plecat Halep la Washington cu amaraciunea ca a jucat degeaba Semifinala la "Wimbledon". Cu gandul sa caștige US Open, Simona i-a adus la Snagov pe experții angajați special pentru ea.

- Sarbul Novak Djokovic (35 de ani) a caștigat Wimbledon 2022, da ra coborat in clasamentul ATP. Deși a cucerit Wimbledon pentru a 4-a oara la rand și a 7-a oara in cariera. Novak Djokovic a pierdut 4 locuri in clasamentul ATP. Novak Djokovic, locul 7 ATP dupa Wimbledon. Daniil Medvedev e noul lider…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a laudat, miercuri, stitlul de joc al Simonei Halep, care s-a calificat in semifinala de la Wimbledon, dupa meciul caștigat in fața americancei Amanda Anisimova. Acesta a subliniat ca sportiva romanca are o incredere „formadabila” in sine, fapt care le sperie pe adversare.…

- Simona Halep s-a calificat spectaculos in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, luni, dupa ce a invins-o pe spaniola Paula Badosa, a patra favorita, cu 6-1, 6-2. Halep, fost lider mondial, acum pe 18 in lume, a avut nevoie de numai 59 de minute pentru a o trimite acasa…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 32 WTA) joaca azi, in turul 2 la Wimbledon cu nemțoaica Tatjana Maria (34 de ani, 103 WTA). Meciul Sorana Cirstea - Tatjana Maria va incepe in jurul orei 15:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport Sorana Cirstea - Tatjana Maria, live dupa 15:00 Partida dintre…