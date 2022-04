Stiri pe aceeasi tema

- Nou record la vedere pe foarte profitabila piața de arta din New York: Christie’s va vinde in mai un portret Marilyn Monroe pictat de Andy Warhol și estimat la 200 de milioane de dolari, ceea ce ar face din aceasta lucrare cea mai scumpa arta din secolul XX vanduta vreodata la licitatie. In cadrul…

- O sculptura din marmura de Antonio Canova redescoperita, ce o infatiseaza pe Maria Magdalena, ar putea fi vanduta la licitatie in iulie cu pana la 10 milioane de dolari, anunta Reuters.

- In primul rand, tema originala de Winamp va fi vanduta ca NFT (non-fungible token – o unitate digitala unica dintr-un registru de blockchain). Aceasta va fi scoasa la licitatie pe OpenSea intre 16 si 22 mai. Apoi, incepand cu 23 mai, vor fi scoase la licitatie alte 20 de creatii derivate din tema originala…

- O serie de fotografii originale NASA de la misiunile Apollo a fost vanduta pentru 1,16 milioane de coroane daneze (171.831 de dolari), la o licitatie, organizata miercuri la Copenhaga, potrivit Reuters.

- In varsta de 63 de ani, Madonna afișeaza in ultima vreme o imagine perfecta pe rețelele de socializare. Fanii au criticat-o de multe ori, i-au spus ca iși editeaza mult prea mult pozele. Recent, ea a fost surprinsa de paparazzi dailymail.com, iar admiratorii au putut vedea cum arata, de fapt, celebra…

- O scrisoare care poarta semnatura reginei Maria Stuart a Scotiei (1542-1587) a fost vanduta la licitatie pentru suma de 32.500 de lire sterline (43.825 de dolari), informeaza DPA. Casa de licitatii Lyon & Turnbull a declarat ca documentul, scris in limba franceza, a suscitat un interes…

- Trei mașini sunt scoase la licitație de ANAF, fiind confiscate de DNA Cluj. Un Audi A6 Quattro este vandut la Cluj de ANAF cu suma de 865 de lei. Cei care vor sa participe la licitație trebuie sa fie prezenți in 27 ianuarie, la ora 12.00, la sediul Finanțelor publice din Piața Avram Iancu,…