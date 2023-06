Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al apararii a inceput vineri sa trimita autoritaților canadiene date in timp real prin satelit și prin senzori, o tehnologie care, potrivit autoritatilor americane, va ajuta la identificarea mai rapida a incendiilor, in condițiile in care Canada se confrunta cu unul dintre cele…

- Piața valutara a fost influențata joi de deciziile de politica monetara ale Rezervei Federale americane și ale Bancii Centrale Europene. Cursul euro a crescut de la 4,9559 la 4,9586 lei. Inainte de deschiderea pieței, cotația a scazut pana la 4,948 lei. Tranzacțiile locale s-au efectuat in culoarul…

- Statele Unite, Rusia si China participa - in pofida divergenetelor pe care le au - la manevre maritime internationale care au inceput luni in Indonezia, in contextul in care Washingtonul si Beijingul isi multiplica punctele de frictiune in domeniile militar, diplomatic, tehnologic si economic, relateaza…

- Miercuri s-a desfașurat ședința de politica monetara a BNR unde s-a decis menținerea ratei de referința la 7%/an și a ratei lombard la 8%/an, respectiv a celei de depozit la 6%/an. Piața valutara a fost calma, in care tranzacțiile se realizau in culoarul 4,917 – 4,924 lei, iar cursul monedei unice a…

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 1,65 dolari, sau cu 2%, la 81,08 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a scazut cu 1,51 dolari, la 77,23 dolari pe baril. Luni, ambele contracte au crescut cu peste 1%. Increderea consumatorilor din SUA in economie a scazut in aprilie…

- Depresia clinica este o afectiune psihiatrica frecventa, cu consecinte adesea devastatoare. Tratamentul depresiei este complicat de eterogenitatea ridicata si de complexitatea notabila a bolii. Sunt disponibile medicamente pentru tratarea depresiei, dar o treime dintre pacienti nu raspund la aceste…

- Prețul petrolului a scazut joi, 13 aprilie, dupa ce a crescut timp de doua sesiuni. Investitorii raman ingrijorați de o posibila recesiune in Statele Unite și de scaderea cererii de petrol, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Petrolul Brent a scazut cu 0,2%, la 87,13 dolari pe baril, in timp…

- Durerea lombara este una din cele mai comune si mai complexe suferinte intalnite in practica medicala moderna. Aproximativ 25% dintre pacientii care ajung in cabinetul medicului de familie merg la consultatii din cauza durerilor lombare. Acestea pot avea numeroase cauze, insa una dintre cele mai frecvente…