- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, efectueaza luni si marti o vizita de lucru in Romania. Vizita președintelui Parlamentului European are loc in timp ce instituția pe care o conducere este zguduita de un scandal de corupție . Luni, Roberta Metsola va avea intalniri cu presedintele…

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, vine in vizita la București, dupa ce țarii noastre i-a fost respinsa cererea de aderare la Spațiul Schengen. Aceasta se va intalni, azi, cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Nicolae Ciuca. Roberta Metsola se intalnește și cu președintele

Marti, Metsola participa la un dialog cu tinerii, la Facultatea de Drept din Bucuresti

Klaus Iohannis organizeaza marți, 13 decembrie, o intalnire cu ambasadorii statelor UE acreditați in Romania. Evenimentul are loc in contextul in care țara noastra nu a fost primita in Schengen, Olanda și Austria fiind țarile care au votat impotriva Romaniei.