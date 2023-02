Robert Negoiţă, urmărit penal de DNA pentru abuz în serviciu, în dosarul în care au avut loc percheziţii la sediul Primărie Direcția Naționala Anticorupție a anunțat, joi, ca primarul Sectorului 3, Robert Negoița , este urmarit penal pentru ca in perioada 2015 – 2021 ar fi aprobat emiterea presupus nelegala a unor documente necesare construirii și intabularii unui bloc din centrul Capitalei. ,,Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție au dispus efectuarea urmaririi penale fața de suspectulNEGOIȚA ROBERT SORIN, la data faptelor și in prezent primar al Sectorului 3 București, pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, daca funcționarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

