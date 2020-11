Robert Glinta a stabilit, luni, un nou record national in proba de 200 m spate, la Budapesta, in cadrul International Swimming League (ISL), potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon modern, citata de Agerpres. Glinta a fost cronometrat cu timpul de 1 min 51 sec 87/100 in bazin scurt (de 25 de metri), imbunatatind vechea performanta, 1 min 51 sec 92/100, care ii apartinea din 2016, de la Campionatele Mondiale desfasurate la Windsor (Canada). Robert Glinta, sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a stabilit al treilea sau record national la Budapesta in…