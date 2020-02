Stiri pe aceeasi tema

- Robbie Williams si sotia sa, Ayda Field Williams, au anuntat vineri nasterea unui baietel, prin intermediul unei mame surogat, informeaza Press Association. Field Williams a dezvaluit fanilor de pe Instagram nasterea lui Beau Benedict Enthoven Williams. ''In aceasta Zi a Indragostitilor am dori…

- Fosta ducesa de Sussex Meghan Markle apare pe Instagram intr-o fotografie cu o prietena din liceu. Se poate vedea clar cum Markle s-a transformat din rațușca cea urata intr-o grațioasa și eleganta soție de prinț, fie el și fara titlu nobiliar. Pe vremea cand era in școala, Meghan nu avea inca un stil…

- Sotia lui Madalin Ionescu a fost propusa spre eliminare, alaturi de Elena Ionescu și Asiana Peng. Cea din urma concurenta nu a putut participa la probele din ultima ediție difuzata a emisiunii din cauza unor probleme medicale care au facut-o sa ceara ajutor specializat și sa fie spitalizata.…

- Actrița americana Cameron Diaz a devenit mamica pentru prima data, la 47 de ani. vedeta și partenerul ei de viața, Benji Madden, in varsta de 40 de ani, au devenit parinții unei fetițe, potrivit cotidianului spaniol El Pais.Vestea a fost data de Camron Diaz pe o reșea de socializare. fetița vedetei…

- Internautii rusi au comentat cu umor si furie un interviu televizat acordat de premierul Dmitri Medvedev in timpul caruia acuzatii explozive privind folosirea unui avion privat de catre sotia sa au fost trecute in totalitate sub tacere, relateaza AFP.Dmitri Medvedev a acordat joi timp de doua…

- Lavinia Pirva este o femeie frumoasa și mereu a avut grija de imaginea sa. Soția lui Ștefan Banica a facut primele declarații despre operațiile estetice pe care a fost acuzata ca și le-a facut. Lavinia Pirva, in varsta de 35 de ani, a devenit mamica anul acesta și, ca orice femeie careia ii pasa de…

- Mihai Morar și soția lui, Gabriela, sunt de 13 ani impreuna și au trei copii. Cei doi au descoperit secretul unei casnicii fericite, iar prezentatorul de televiziune a dezvaluit, pentru Libertatea, care sunt regulile dupa care se ghideaza in mariaj. Mihai și Gabriela au doua fete, gemene, pe nume Mara…

- Sotia antrenorului, Arianna, a postat o fotografie pe Instagram in care apar cei doi in fata spitalului. "Nu exista ceva mai frumos... Inapoi acasa", a scris ea. Sinisa Mihajlovici a anuntat in iulie ca sufera de leucemie. De atunci, el a condus echipa Bologna de pe banca la cateva meciuri,…