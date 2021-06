Stiri pe aceeasi tema

- ”Am fost fanul si in 2016, cand era doamna Anca Dragu ministru al Finantelor, am fost promotorii Ghiseul.ro, care este un site privat, statul nu a fost capabil sa faca o platforma de tipul Ghiseul.ro. Tot ce trebuie sa faca statul roman este sa se inroleze, sa se inscrie acolo. La vremea aceea, ANAF-ul…

- ”Trendul va fi spre redeschidere, spre relaxare, asa cum a anuntat si premierul. Populatia vaccinata este in crestere, vaccinarea continua si este un succes, ceea ce este un lucru foarte bun. Avem deja peste 4 milioane de romani care au primit cel putin o doza de vaccin, ceea ce este un lcuru foarte…

- Forma actuala a Masurii 3 privind granturile pentru investitii alocate IMM-urilor va anulata, iar masura va fi relansata cu sume provenite in totalitate din REACT - EU, informeaza Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. "Pe site-ul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE)…

- Termenul de depunere a declaratiei de beneficiar real va fi prelungit pana la 1 octombrie, iar documentul va putea fi depus sub forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica, sau poate fi transmis la Oficiul Registrului Comertului prin mijloace electronice, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- Guvernul pregatește ștergerea de datorii bugetare in cuantum de peste 45 milioane lei ale companiei de stat strategice Avioane Craiova, listata la Bursa de Valori București (BVB) și controlata de Ministerul Economiei cu aproape 96% din acțiuni.(sursa:profit.ro) Operațiunea este necesara pentru ca fabrica…

- ”Se aproba conversia in actiuni a creantelor Societatii Avioane Craiova, operator economic din industria nationala de aparare la care statul este actionar majoritar, reprezentand obligatii fiscale principale in cuantum de 45.481.306 lei, datorate si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului gestioneaza schema de ajutor de stat instituita prin OUG 130/2020, privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate…

- “Ministerul Economiei a facut deja primele plati din Bugetul 2021 pentru Masura 2 – capital de lucru, in cadrul Programului Operational Competitivitate. Pozitia pana la care au fost notificate dosarele si trimise la plata, in cazul in care au fost declarate admise, este 4.500, din 22.226 de firme inscrise…