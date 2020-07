Risc de 10 ori mai mare de afecțiuni cardiace în formele Covid grave Medicii au observat de mult timp legaturi intre formele severe de Covid-19 și afecțiunile cardiace, dar un nou studiu ofera noi indicii legate de aceasta asociere. Cercetatorii au observat ca stopul cardiac și tulburarile de ritm cardiac sunt de 10 ori mai frecvente la pacienții cu Covid-19 care necesita terapie intensiva decat in ​​randul altor pacienți spitalizați cu Covid-19, informeaza 360medical.ro. Cauzele non-cardiace contribuie la aparitia stopului cardiac Studiul a fost derulat pe 700 de pacienți cu Covid-19 spitalizați. Cercetarea a inclus persoane cu varsta medie de 50 de ani, care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

