- Ripensia Timisoara a pierdut primul joc dupa plecarea definitiva a „principalului” Cosmin Petruescu si programul echipei ramane complicat, cu o deplasare acum la Medias, maine, pentru jocul cu FC Hermannstadt, fosta divizionara A intrata in insolventa, dar cu un standard ridicat in continuare in ceea…

- “Daca anul acesta am avut Bulgaria de trei ori pe saptamana, la anul vom avea zilnic. Cererea este foarte mare. Vom ‘lega’ tara de Bulgaria, vor fi plecari nu numai din Bucuresti, ci si din Deva, Craiova, Sibiu, Sebes, Medias, Targu Mures, Fagaras, Brasov, Valea Prahovei, Ramnicu Valcea, dar si orase…

- Ripensia Timisoara si-a incheiat invincibilitatea de luni de zile dupa esecul suferit azi pe terenul nou promovatei CSA Steaua in runda a 5-a a Ligii 2. Gazdele s-au impus cu 2-0 prin doua goluri marcate in repriza secunda si dupa un joc pe care l-au dominat aproape complet. Deplasarea ros-galbenilor…

- Vineri, 27 august 2021, in jurul orei 09.00, un barbat de 40 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 107B, pe raza localitații Santimbru, a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 43 de ani, din Mediaș, județul Sibiu. In…

- Runda a 4-a din Liga a II-a de fotbal a debutat joi, 19 august, cu partida Metaloglobus București – AFC Hermannstadt, scor 1-1 (FOTO). Gazdele au deschis scorul in minutul 20, prin Alexandru Enache, intrand in avantaj la pauza. Insa oaspeții au reușit egalarea prin Valentin Buhacianu, in minutul 65,…

- Preotul Gheaja Doru-Romul ar putea primi distincția de „Cetațean de onoare al municipiului Alba Iulia”, in urma ședinței Consiliului Local Alba Iulia, care va avea loc joi, 29 iulie 2021. Gheaja Doru-Romul s-a nascut la 19 iulie 1941 in localitatea Buzd din apropierea municipiului Medias si, la sfatul…

- SSU Politehnica si Ripensia si-au programat sambata un amical – „repetitie generala” inainte de startul Ligii 2. Gazdele ros-galbene, caci jocul se desfasoara pe stadionul „Electrica”, au anuntat ca la acest meci test va fi permis accesul publicului cu respectarea prevederilor actuale. Atat Ripensia,…

- Ripensia isi continua pregatirile la Buzias, unde e cantonata si unde azi a disputat un test cu localnica CS Phoenix din LIga a IV-a Timis. Ros-galbenii, care au folosit nume noi din spatiul ex-iugoslav, s-au impus cu 3-1 dupa ce gazdele au deschis scorul prin Dan Silaghi. Golda, Ernest si Sokovic au…