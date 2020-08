Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica si Ripensia s-au intalnit azi pe arena „Stiinta” intr-un meci care ar putea fi sau nu ultimul test inaintea startului noului sezon de Liga 2. A fost 2-2 in unul dintre rarele teste dintre cele doua timisorene, cu gazdele alb-violete conducand in doua randuri. Ambii antrenori au avut…

- Asa cum era de asteptat, Ripensia Timisoara l-a pastrat pe atacantul Nemanja Sokovic. Jucatorul sarb a semnat pe o perioada lunga, trei ani de zile, dupa ce a marcat in testele jucate si a demonstrat ca poate fi solutia cautata pentru postul de varf impins. Sokovic (24 ani) a fost la o grupare de esalon…

- „Ripi” are pana acum un bilant destul de bun in testele verii. Singura formatie care i-a invins pe ros-galbeni, divizionara C Soimii Lipova, a fost invinsa astazi de Ripensia in „returul” de la Sannicolau Mic. Timisorenii s-au impus cu 4-1 iar doua dintre reusitele oaspetilor i-au apartinut sarbului…

- Ripensia a anuntat astazi a doua inregimentare din „afara” clubului. Dupa fundasul Nenad Lalic, asa cum era de asteptat, a semnat cu ros-galbenii si mijlocasul ivorian Stephan Coulibaly. Acesta suferise o accidentare grava cand evolua la UTA, dar e asteptat sa intre curand in programul normal al echipei.…

- Ripensia Timisoara a oficializat astazi inregimentarea fundasului sarb sosit initial in probe. Nenad Lalic l-a convins rapid de calitatile sale pe tehnicianul Cosmin Petruescu si a semnat o intelegere pe trei ani cu ros-galbenii. Acestia se despart, in schimb, de un alt tanar aparator, Ionut Gavrila,…

- Ripensia a incheiat ieri stagiul centralizat de noua zile de la Buzias. Ros-galbenii nu au putut disputa amicale si si-au completat programul cu jocuri-scoala. Antrenorul Cosmin Petruescu a vorbit intr-un interviu pentru site-ul oficial al clubului despre plusurile si minusurile acestei perioade, precum…

- Noile achiziții ale clubului Zimbru au devenit doi jucatori moldoveni cu experiența evoluției in Divizia Naționala. Este vorba despre mijlocașul Artur Patraș și fundașul Ștefan Burghiu (in imagine). Ultimul club al jucatorilor a fost Speranța Nipsoreni, caruia i s-au alaturat in timpul iernii și au…

- Conducerea ros-galbenilor a trasat in mare parte planurile pentru reluarea pregatirii jucatorilor „la comun” pentru sezonul viitor. Ripensia se va reuni sub comanda noului tehnician Cosmin Petruescu luni, 6 iulie, si are setat un cantonament in perioada 15-24 iulie. Ripensistii din zona Timisoarei s-au…