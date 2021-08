Stiri pe aceeasi tema

- CAO 1910 Oradea iți continua parcursul in Cupa Romaniei dupa victoria cu 1-0 (1-0) obținuta miercuri cu SCM Zalau, formație considerata favorita prin prisma bugetului și a jucatorilor experimentați de care dispune in acest sezon.

- Ripensia a anuntat ca goalkeeperul Mark-Antony Lupu a semnat azi primul sau contract profesionist cu clubul. Jucatorul in varsta de 17 ani se afla deja in pregatiri cu ros-galbenii. Tot astazi, timisorenii din Fabric si-au aflat primul adversar din noua editie a Cupei Romaniei. „Ripi” va intalni divizionara…

- CSM Corona Brașov a organizat ediția din acest an a Cupei Romaniei la patinaj viteza pe role. La concursul de ieri și astazi (9-10 august), desfașurat pe pista din Parcul Sportiv Brașov, au luat startul 150 de sportivi, la toate categoriile de varsta (de la 6 ani la +19 ani), reprezentand cluburi din…

- Cele trei formații sucevene care activeaza in eșalonul al treilea al fotbalului romanesc vor juca miercuri, 11 august, cu incepere de la ora 17.30, in Turul al II-lea al Cupei Romaniei. Foresta va evolua in deplasare, la Dorohoi, pe terenul celor de la Dante Botoșani, in vreme ce Șomuz Falticeni va…

- Dupa ce s-au impus in seriile lor, Lapușul Romanesc și Progresul Șomcuta Mare au fost repartizare de Federația Romana de Fotbal in programul fazei I din Cupa Romaniei, sezonul 2021/2022, meciuri care se vor desfașura miercuri, 28 iulie, incepand cu ora 17.30. In faza de debut vor fi implicate și doua…

- Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, admite ca a avut emoții la meciul dintre Borac Banja Luka și CFR Cluj, scor 2-1, care i-a asigurat campioanei Romaniei calificarea in turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Marți, la Banja Luka, CFR Cluj a obținut cu mari emoții calificarea in turul 2 preliminar…

- Elvetianul Roger Federer, locul 8 ATP si cap de serie numarul 6, s-a calificat, marti, in turul al doilea al turenului de la Wimbledon, pe care l-a castigat in cariera de opt ori. El a beneficiat de abandonul francezului Adrian Mannarino, locul 41 ATP, la scorul de 6-4, 6-7 (3), 3-6, 6-2,…

- CIL Blaj – KInder Teiuș, scor 1-2 (0-2), contand pentru Cupa Romaniei, a fost primul meci care s-a disputat in județ, la nivelul fotbalului amator, dupa o pauza indelungata, de mai bine de 15 luni, mai precis 469 de zile, cauzata de pandemia de coronaviru. Partida din Gupa A a Cupei Romaniei, faza…