- IMPORTANT, InfoCons introduce in sectiunea SOS numerele pentru urgente care pot fi apelate in cazul unei situatii de criza, protecția consumatorilor ramane o prioritate zero. Astfel, in cazul unei probleme cu produsele si serviciile achizitionate se contacteaza Protectia Consumatorilor, iar in cazul…

- Ripensia a remizat in deplasare cu Progresul Spartac in runda a 14-a a Ligii 2. A fost 1-1 la Buftea intr-un joc in care gazdele de pe hartie au deschis scorul rapid, in timp ce ros-galbenii au marcat primul gol „afara” prin Alex Piftor in urma unei gafe a bucurestenilor. „Ripi” ramane fara succes in…

- Ripensia a obtinut al doilea egal extern azi, al Rm. Valcea, acolo unde-si disputa meciurile de acasa sibiana CSC Selimbar. A fost un 0-0 frustrant pentru gazde, echipa cu ocaziile si dominarea. Fara Piftor, Ene și Gavra, ripensistii au avut totusi prima sansa notabila, prin Zimța, care a trimis peste…

- Tinerii buzoieni care iși doresc o cariera in cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența sunt invitați sa se inscrie la concursul pentru ocuparea unuia dintre cele 300 de locuri disponibile la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila – Boldești ????????????????????????????????????????…

- „Mina urbana” este termenul care definește, mai nou, platformele care inchid circuitul de reciclare prin valorificarea componentelor precum plasticul, sticla sau metalele. Cea mai mare „mina urbana” din Romania este la Buzau.

- Articolul Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, intalniri de excepție in Mexico City, la cel mai important eveniment UNESCO din 2022 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Saptamana trecuta, intre 27-30.09, s-a desfașurat in Mexico City cel mai important eveniment al UNESCO, Conferința #MONDIACULT2022.…

- Articolul Locul din Romania unde crește deja tomata neagra, pe care americanii abia acum o scot pe piața se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Au aparut roșiile violet cu proprietați in prevenirea cancerului. Cercetatorii americani tocmai au facut acest anunț triumfal in publicațiile de specialitate.…

- Situatie dramatica pentru 2 frati de 13 si 15 ani, din comuna buzoiana Caldarasti. Ei au fost sechestrați, puși la munca forțata și batuți de 2 localnici. Un martor care l-a zarit pe unul dintre baieți cu urme de violența pe corp a alertat autoritațile.