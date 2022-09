Stiri pe aceeasi tema

- Premiera serialului „Stapanul Inelelor: The Rings of Power“ este cel mai bun debut din istoria Prime Video, platforma de streaming a Amazon. Primele doua episoade, difuzate in aceeași azi, au avut peste 25 de milioane de telespectatori.

- Un roman a avut parte de o experiența neplacuta atunci cand a mers in vacanța in Halkidiki. Acesta a ramas fara cuvinte atunci cand a vazut camera de hotel. El a venit cu un mesaj pentru alți romani care au pe lista lor de vacanța o astfel de destinație. Barbatul i-a avertizat cu privire la […] The…

- Aplicarea cotei preferentiale de TVA de 5% pentru constructia de locuinte in Ungaria, care a fost extinsa in urmatorii doi ani, ar putea fi mentinuta pana la 31 decembrie 2028, cu conditia ca pana in 2024 sa inceapa construirea locuintei, a anuntat marti ministrul de Finante, Mihaly Varga, transmite…

- Holdingul suedez Embracer Group doar ce a cumparat drepturile pentru Lord of The Rings si The Hobbit insa compania discuta deja despre filme spin-off despre Gandalf, Aragorn, Gollum si alte personaje din scrierile lui J.R.R. Tolkien. Embracer afirma ca, pe langa viitorul serial The Rings of Power de…

- Amenda uriașa pentru un post TV din Romania! Mass-media romaneasca a inregistrat un record al amenzilor acordate de CNA, dar și o retragere a licenței de emisie. Se pare ca lucrurile s-au precipitat, iar astazi aflam de o noua amenda uriașa pentru un post TV din Romania. Imaginile difuzate de respectivul…

- Operatorul francez de sateliti Eutelsat a confirmat luni, in mod oficial, ca poarta discutii cu rivalul britanic OneWeb cu privire la o posibila fuziune, o tranzactie care va ajuta cele doua companii sa concureze cu proiectul Starlink al miliardarului american Elon Musk sau cu Project Kuiper al grupului…

- Cei mai bogati 10 oameni din lume, printre care directorul general al Tesla, Elon Musk, si fondatorul Amazon, Jeff Bezos, au suferit o pierdere de avere neta de 250 de miliarde de dolari in acest an, in timp ce unii magnati din India s-au imbogatit.