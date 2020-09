Clotilde Armand, candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 1 a caștigat alegerile locale la diferența de 1.007 voturi fața de actualul primar, Daniel Tudorache. Potrivit rezultatelor finale ale Biroului Central Electoral, Clotilde Armand are 40,95%, in timp ce Dan Tudorache a obținut 39,82%. “Am ieșit invingator. Matematica a invins. PSD vrea sa puna presiuni acum pe Biroul Electoral Central pentru a relua numararea. Nu este posibil pentru ca nu exista baza legala. Daca Tudorache si Firea vor mai multi ani de inchisoare, sa incerce sa mai umble la voturi! A fost un proces lung. Nu ne explicam…