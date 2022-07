Rezultate bacalaureat: Rata de promovare la examen a crescut cu 5,4% dupa contestatii Rata de succes la examen a crescut cu 5,4 pe ansamblul tuturor promotiilor, comparativ cu rezultatele inregistrate in sesiunea iunie iulie 2021 Rezultatele finale obtinute de absolventii studiilor liceale la probele scrise ale examenului national de bacalaureat sesiunea iunie iulie 2022 au fost afisate astazi, 1 iulie, in centrele de examen si pe site ul dedicat.Dupa solutionarea contestatiilor, numarul candidatilor promovati este de 91.332, cu 2.741 de candidati mai mult decat anul trecut, desi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

