- Un barbat a murit miercuri intr-un cunoscut magazin din Timisoara, iar in ciuda acestui incident reprezentantii supermarketului au refuzat sa inchida locatia, astfel ca zeci de clienti si-au continuat fara probleme cumparaturile, informeaza ObszervatorTV. Oamenii au sunat de urgenta la 112, insa medicii…

- Tragedie in aceasta dupa-amiaza in Gara de Nord din Timișoara. Un barbat a murit dupa ce a fost taiat de roțile unui tren de marfa. COnform tion.ro, acesta s-a aruncat sub roțile trenului. Mecanicul de pe locomotiva a franat, insa nu a mai putut face nimic in timp util. Decesul a survenit pe loc. La…

- Clientii care fac cumparaturi online au posibilitatea, de acum incolo, sa isi ridice pachetele din pietele timisorene. Conducerea SC Piete SA Timisoara... The post Timisorenii isi pot ridica din piete cumparaturile comandate online appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat din Timișoara a murit carbonizat intr-un incendiu care a mistuit adapostul improvizat in care locuia. Flacarile au izbucnit in noaptea de duminica spre luni, iar pompierii au stabilit ca a pornit de la o soba. Pompierii au fost chemați printr-un apel de urgența efectuat luni dimineața, la…

