Zeci de oameni au participat, marți, la un protest spontan, in fața Judecatoriei Constanța, manifestanții solicitand suspendarea hotararii CJSU privind carantina și permiterea realizarii pelerinajului la Peștera Sfantului Andrei. Polițiștii au dat mai multe amenzi. Constanțenii au participat la un protest spontan marți, in fața Judecatoriei Constanța, unde IPS Teodosie a mers sa solicite instanței suspendarea hotararii CJSU Constanța și, implicit, permiterea realizarii pelerinajului tradițional la Peștera Sfantului Andrei, in 30 noiembrie. Polițiștii din cadrul Secției 3 și jandarmii din cadrul…