- ARAD. Dupa ceva vreme, arbitrul Horia Mladinovici revine in orașul nostru, pentru a arbitra, sambata, de la ora 15, meciul dintre UTA și CS Mioveni. In cele mai multe cazuri, UTA a avut rezultate pozitive cu „fluierașul” din București, ramane de vazut ce se va intampla acum.

- Cinci zile a durat pana cand politistii au pus mana pe soferul din Bucuresti care a lovit doi copii cu masina si a fugit. Imediat dupa accident, tanarul de 27 de ani si-a abandonat autoturismul si s-a facut nevazut. Chiar familiile copiilor loviti l-ar fi ascuns in ochii autoritatilor, scrie Observatornews…

- Un autoturism a ieșit inafara parții carosabile pe raza localitații Șaru Dornei și a ”plonjat” direct in casa unui om, a anunțat ISU Suceava. Doua persoane sunt asistate medical la fața locului de catre echipajele de prim ajutor. Una dintre acestea se afla in imposibilitatea de a ieși singura din autoturism,…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 24 WTA) o infrunta astazi, dupa ora 17:00, pe austriaca Julia Grabher (25 de ani, 194 WTA), in „sferturile” turneului de la Istanbul, unde romanca e campioana en-titre. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. Caștigatoarea acestui meci o intalnește in semifinale…

- AutoVantage este un startup care a pornit din nevoia personala a fondatorului sau, Pincu Ionescu, un tanar de 28 de ani, de loc din Focșani, nevoie aparuta exact cand voia sa-și cumpere o mașina. Ideea i-a venit in februarie 2020, adica in ajun de lockdown in Romania, la doar o luna și-a dat…

- Un șofer a intrat cu mașina in gardul Ambasadei Rusiei și a murit carbonizat dupa ce și-ar fi dat foc. Traficul a fost blocat pe artera pe care e situata instituția.Pompierii au intervenit de urgența pentru a stinge incendiul generat dupa accident. Din pacate nu s-a mai putut face nimic pentru șoferul…

- Aseara, 08 martie 2022, la ora 21.35, polițiștii baimareni au intervenit la un accident rutier produs pe bulevardul București din municipiu. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o tanara de 20 de ani din Baia Mare, aflata la volanul unui autoturism condus din direcția strazii George Coșbuc…