- Astazi este ziua in care la Timișoara i s-a administrat pentru prima data plasma unui pacient infectat cu COVID-19 aflat in stare critica. Procedura a avut loc la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara, spital aflat in prima linie in lupta cu coronavirusul. Plasma i-a fost administrata…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara spune ca noua schema de tratament pentru pacientii infectati cu coronavirus, care include anticoagulante, antivirale si antiinflamatorii, a inceput sa functioneze, mai ales la cei cu forme severe de COVID-19, iar…

- Tratamentul cu anticoagulant pentru pacienții cu Covid-19 de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” incepe sa dea roade la Timișoara. Doctorul Virgil Musta spune ca niciun pacient care a primit acest tratament cu anticoagulant și antiinflamator nu a mai ajuns sa fie intubat in terapie intensiva.…

- Pacientii cu COVID-19 vindecati la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, in special cei care au dezvoltat o forma mai severa a bolii, vor fi rechemati la spital pentru analize si monitorizarea plamanilor. Acest lucru se va intampla dupa trei luni de la externare, medicii dorind…

- Au murit doua persoane din județul Timiș, diagnosticate cu COVID-19 și alte afecțiuni. Numarul deceselor ajunge la 527 in Romania. A murit un barbat de 61 ani din județul Timiș, internat in 19 aprilie la Spitalul “Victor Babeș” Timișoara, in 20 aprilei fiind transferat in Secția de Terapie Intensiva…

- Doi dintre cei trei pacienti din Timisoara diagnoticati cu coronavirus Covid-19 si internati la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes”, au fost declarati, joi, vindecati, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica.