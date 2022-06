Review SSD Adata Legend 740

Stiri pe aceeasi tema

- București, 16 iunie 2022 – AGON by AOC, unul dintre cele mai importante branduri de monitoare de gaming și accesorii IT din lume, prezinta AGON PRO AG344UXM, un monitor ultrawide de 34″ (86,4 cm) cu specificații de top: iluminare de fundal MiniLED cu 1152 de zone cu iluminare dinamica, certificare VESA…

- Subiectul reviewului de astazi se adreseaza podcasterilor, vloggerilor, streamerilor și altor categorii profesionale intrate recent in vocabularul curent, dar cu o pondere din ce in ce mai mare in societatea contemporana. Dupa cum probabil ați ghicit, vom testa in cele ce urmeaza un element central…

- Dupa o investiție de peste 400.000 euro și o dezvoltare ce a durat 12 luni, MerchantPro, platforma locala de soluții SaaS pentru eCommerce, a lansat MerchantPro Next, un nou storefront dedicat magazinelor de pe platforma. MerchantPro Next cuprinde un sistem deschis de editare a codului HTML&CSS și a…

- Acer aduce 3D stereoscopic, fara ochelari, in lumea jocurilor cu SpatialLabs TrueGame Predator Helios 300 SpatialLabs Edition aduce 3D stereoscopic fara ochelari in lumea jocurilor, suportand peste 50 de titluri moderne și clasice, inca de la lansare. Cu procesoare Intel® Core™ i9 pana la a 12-a generație…

- București, 3 mai 2022 – AOC lanseaza monitorul CU34P2C de 34″ (86,4 cm), cel mai recent membru al seriei P2, gama premium de business a producatorului. Acest monitor ultrawide curbat (1500R), cu un aspect 21:9, dispune de culori vii și puternice și de o rezoluție UWQHD (3440 x 1440 pixeli). Datorita…

- Avem astazi in teste un router capabil, cu suport pentru rețele mesh, oferit de producatorul chinez IP-COM. Routerul este destinat in principal firmelor, iar specificațiile sale sunt cel puțin interesante, dupa cum urmeaza: mod router sau access point (AP) suport True Mesh 3000Mbps 11AC Wave 2 WiFi…

- X3000i ofera un input lag de 4ms, spectru de culoare DCI-P3 și sistem audio treVolo București, Romania – Februarie 2022 – BenQ, lider mondial pe piața de videoproiectoare, anunta modelul X3000i, oferind cea mai buna experiența audiovizuala in acest segment. Pasionatii de gaming din intreaga lumea se…

- Avem astazi in review un ultraportabil din gama Swift a producatorului taiwanez Acer, de data aceasta intr-o varianta de 14″ cu procesor central AMD Ryzen 7 5700U și placa video Nvidia GTX 1650. Sa vedem in continuare daca echiparea foarte buna va da rezultatele scontate și in practica ! Specificații…