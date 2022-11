Revelion 2023 în Egipt. Cât costă o vacanță de Anul Nou în Hurghada sau Sharm El Sheikh Daca vrei sa incerci experiența de a petrece noaptea dintre ani in alt stat, cu alta cultura și alte tradiții, Egiptul este o varianta ideala. Mai ales daca ai in plan sa fugi de temperaturile scazute din Romania. Un sejur de Revelion 2023 in Egipt poate fi achiziționat cu un buget semnificativ insa. Revelion Egipt 2023, costuri totale Marea Roșie alaturi de frumoasele ei stațiuni atrage anual milioane de turiști. Incantați de prețurile deseori atractive, dar și de ospitalitate, mai ales romanii prefera aceasta destinație. De altfel, Egiptul ofera o varietate de obiective și experiențe turistice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

