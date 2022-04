Retrospectiva tweeturile celebre ale lui Elon Musk

Stiri pe aceeasi tema

- Twitter, care face obiectul unei oferte de preluare nesolicitate de catre Elon Musk, a anuntat vineri ca a adoptat un plan de aparare in fata acestei ofensive, menit sa il impiedice pe patronul Tesla sa isi rascumpere cu usurinta actiunile, potrivit AFP. Planul este menit sa "reduca probabilitatea…

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, a surprins deosebit de favorabil investitorii Twitter, sustine Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania. Potrivit acestuia, prin preluarea unei participatii de 9,2% din actiunile cunoscutului nume din social media, Musk a devenit cel mai mare actionar individual…

- Elon Musk, directorul general al producatorului american de automobile electrice Tesla, se gindeste serios la construirea unei noi platforme de socializare, a declarat miliardarul intr-un tweet, transmite Noi.md cu referire la omniapres.md. Musk a raspuns la intrebarea unui utilizator al Twitter daca…

- Administratia Joe Biden va propune cresterea impozitelor pentru cei mai bogati americani in proiectul sau de buget pe 2023 pe care ar urma sa-l prezinte luni. Aceasta propunere, intitulata „Impozitul pe venitul minim al miliardarilor”, i-ar viza pe cei aproximativ 700 de americani cei mai bogati prin…

- Musk a fost vazut dansand in timp ce prezida livrarea primelor masini fabricate in Germania ale Tesla catre 30 de clienti si familiile acestora, la uzina de 5 miliarde de euro a producatorului auto. ”Este o zi grozava pentru fabrica”, a spus Musk, inainte de a saluta lansarea drept ”un alt pas in directia…

- Musk si Tesla au crezut ca solutionarea acuzatiilor va pune capat ”hartuirii” de catre agentie a lui Musk si va permite instantei, nu agentiei, sa monitorizeze respectarea acestuia, a scris avocatul lui Musk joi, intr-un nou document depus in instanta. ”Dar SEC si-a incalcat promisiunile”, a scris el,…

- Elon Musk i-a oferit 5.000 de dolari lui Jack Sweeney, un tanar de 19 ani din Florida, pentru a șterge un cont de Twitter care urmarește avionul sau privat. Baiatul l-a refuzat: „5.000 de dolari nu sunt suficienți”. Jack Sweeney a dezvoltat un bot care monitorizeaza zborurile lui Musk și și-a deschis…

- A fost o saptamana atat de grea pentru deținatorii de criptomonede incat mulți au glumit ca ar trebui sa-și gaseasca un loc de munca la McDonald’s. Chiar și Elon Musk ar putea avea nevoie sa-și reduca mesele: „Voi manca un Happy Meal la TV daca McDonald’s accepta Bitcoin ”, a scris marți pe Twitter…