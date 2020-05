Ingrediente100 g faina, 100 g zahar, 25 g cacao, 4 g praf de copt, 80 ml lapte, 1 ou mediu, 35 ml ulei de floarea-soarelui, 10 capsune mici, nutella, 1 varf cutit sare Mod de preparareAmestecam intr-un vas faina, praful de copt cernut, cacaua, zaharul si sarea. Intr-un vas separat amestecam laptele, uleiul si oul. Adaugam ingredientele lichide peste cele solide si amestecam pana la omogenizare, nu mai mult. Umplem pe jumatate hartiutele pentru muffins, pozitionate in tava, iar in centrul fiecaruia punem cate o capsuna, cu varful in jos. Daca avem capsune prea mari, taiem o feliuta din partea inferioara,…