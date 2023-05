Stiri pe aceeasi tema

- Rețeta de ciulama cu pipote și inimi este una dintre cele mai gustoase preparate ce se gasește an de an pe mesele romanilor, mai ales in aceasta perioada. Foarte mulți adora aceasta mancare, care se servește perfect cu o mamaliguța. Daca vrei sa prepari și tu aceasta rețeta, trebuie sa știi ca ai nevoie…

- Nu știi ce sa mai gatești pentru familie? Rețeta de musaca de cartofi piure cu spanac este delicioasa, dar și ușor de preparat, astfel ca te poți bucura de o mancare gustoasa care poate fi servita la pranz sau la cina. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi, dar și ingredientele de care ai…

- Checul este una dintre cele mai apreciate prajituri. Aceasta prajitura este realizata dintr-o compoziție obținuta prin simpla amestecare a ingredientelor (faina, unt, oua, zahar, praf de copt), coapta de obicei intr-o forma dreptunghiulara. Insa, checul poate fi simplu sau cu adaos de cacao, fructe…

- Supa crema de mici are 3 ingrediente mari și late: mici, cartofi prajiți și lapte. Totul blenduit și amestecat la un loc, pentru deliciul…nostru?Am ajuns pe la apus la restaurantul care servește minunația asta, pe o super caldura, adica perfect pentru o ciorba racoritoare de mici. Supa crema, pardon.…

- Cea mai simpla rețeta și cel mai gustos humus pe care l-am pregatit in ultima vreme. A fost dragoste de la prima inghițitura și suntem siguri ca și voi o sa indragiți acest humus cu sfecla roșie.

- Mai avem puțin și ne apropiem de finalul perioadie de post a Paștelui din acest an. Cu siguranța nu a fost una dintre cele mai ușoare perioade, insa mulți s-au curațat atat sufletește, cat și trupește. Pentru ultimele zile de post, avem o rețeta ideala de salata de vinete. Apropiații iți vor mulțumi.

- Un astfel de regim nu doar ca te ajuta sa topesti kilogramele in plus, insa este ideala daca ai probleme de sanatate, precum diabet, leucemie, hepatita, gastrita, hipertensiune etc.Ca sa urmezi dieta cu sfecla rosie trebuie sa ai 500-600 de grame de sfecla rosie coapta ori fiarta in apa cu sare, pe…

- O rețeta simpla, dar foarte gustoasa, creata de chef Catalin Scarlatescu ne scoate din incurcatura atunci cand nu mai știm ce sa gatim de post. Preparatul, pe cat de sanatos, pe atat de sațios este. Și se gatește cat ai clipi.