Rețetă de gogonele murate. Iată ce ingrediente nu trebuie să-ți lipsească Gogonele murate sunt unele dintre cele mai cautate alimente in perioada iernii, iar pregatirile incep inca de acum. Prepara singur acasa rețeta de gogonele murate. Iata ce ingrediente nu trebuie sa-ți lipseasca. Daca ai gogonelele deja, restul ingredientelor sunt ușor de obținut. Potrivit retetepractice.ro , la rețeta de gogonele murate vei avea nevoie de urmatoarlee ingrediente: Rețeta de gogonele murate. Iata ce ingrediente nu trebuie sa-ți lipseasca gogonele morcov telina (cu tot cu frunze) ardei capia verde (optional) crengute de marar pepenas de murat (optional) hrean Pentru zeama de muraturi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

