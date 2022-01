Stiri pe aceeasi tema

- Cabral, Razvan Fodor și Radu Valcan sunt prieteni de mai mulți ani și nu ezita sa faca glume unul la adresa celuilalt, chiar și in public. De data asta, Cabral a fost cel care i-a ironizat pe cei doi, insa Fodor nu a mai rezistat și i-a dat imediat replica. Declarațiile fpcute de Cabral s-au transformat…

- Elena Gheorghe este una dintre cele mai indragite artiste din Romania, insa cu toate astea marea comunitate de care se bucura de pe rețelele de socializare a fost luata prin surprindere in momentul in care cantareața a postat un clip video cu ea la varsta de doar 14 ani. Ce replica le-a dat haterilor,…

- Theo Rose se bucura de o mare comunitate de fani pe rețelele de socializare, insa printre aceștia iși fac simțita prezența și haterii. Indignat de toate mesajele și comentariile rautacioase pe care le-a primit fiica lui in mediul online, tatal artistei s-a aratat extrem de revoltat, astfel ca a avut…

- Andreea Banica și-a luat fanii prin surprindere cu supa cu galuște pe care a gatit-o recent familie sale, asfel ca gospodinele nu au putut sa nu remarce cat de bine arata. Intr-un timp foarte scurt, artista a fost asaltata de foarte multe mesaje cu privire la rețeta, astfel ca a facut-o publica. Iata…

- Este sau nu Lidia Buble buna de maritat, aceasta este intrebarea ce sta pe buzele tuturor, așa ca artista a vrut sa-și demonstreze abilitațile de gospodina pe internet. Ei bine, in incercarea sa de a le arata internauților ca este priceputa in tot și in toate, blondina a starnit un val de reacții pe…

- Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, a postat pe contul sau de Instagram o fotografie in care le explica urmaritorilor ei de ce a ales sa faca niște schimbari atunci cand vine vorba de infațișarea ei.

- Ioana Grama este una dintre cele mai cunoscute volggerite de la noi din tara, fiind apreciata de milioane de fani. Vedeta se bucura de un succes colosal in mediul online, astfel ca veniturile sunt pe masura. Fara a mai ezita, a dezvaluit in fața tuturor cați bani face pe Instagram, dupa o activitate…