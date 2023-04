Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cei care nu sunt deloc prieteni cu produsele din carne, dar vor totuși sa puna pe masa, de sarbatori, diferite feluri de mancare tradiționala, noi va venim in ajutor și astazi va vom prezenta o rețeta de drob cu legume și ciperci. Este un preparat vegat, ușor de preparat și, cu siguranța va fi…

- Pentru ca ne aflam in Postul Paștelui, noi iți dezvaluim un preparat de post delicios pe care il poți face in doar cațiva pași. Rețeta de tocanița de ciuperci este delicioasa și poate fi servita alaturi de mamaliguța. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie!

- Pentru ca ne aflam in Postul Paștelui cu siguranța vrei sa te rasfeți cu cele mai delicioase preparate, dar in același timp sa fie și ușor de gatit. Rețeta de ardei umpluți cu ciuperci poate fi preparata in doar cațiva pași daca ții cont de ingredientele de care ai nevoie.

- De Buna Vestire, este bine sa fie consumat pește, asta pentru ca tradiția spune ca așa poți trece peste probleme cu ușurința. Fiind vorba de o zi cu dezlegare, mai jos vei gasi o rețeta pe care o poți pregati.

- Daca ați ramas in pana de idei și nu știți ce sa mai gatiți noi va venim in ajutor și va propune, o rețeta de chiftele de post cu vinete și ciuperci. Un preparat gustos și sanatos cu ajutorul caruia, cu siguranța, ii veți cuceri pe cei dragi.

- Weekend-ul se apropie cu pași repezi, iar daca ai ramas in „pana” de idei și nu știi ce sa mai gatești pentru aceasta perioada, noi iți sarim in ajutor și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru placinta cu roșii, branza și busuioc. Este un preparat delicios și ușor de pregatit. Iata…

- Ingrediente4 felii de paine100 g de branza de capra premium clasica LaColline2 felii de prosciutto2 felii de castravete4 masline verzi umplute Mod de preparareCu ajutorul unui cilindru decupati feliile de paine, iar cu ajutorul unui modelator in forma de stea decupati branza. Asezati o felie de paine,…

- Daca iți dorești un preparat delicios pentru intreaga familie, dar și pentru musafiri, noi iți prezentam rețeta de paste cu branza la cuptor care este delicioasa și ușor de preparat. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie, dar și pașii pe care ar trebui sa-i urmezi!