Reţea de escrocherie online bulgară, destructurată de Europol Perchezitii au avut loc miercurea trecuta in mai multe tari si au condus la inchiderea a doua centre telefonice ilegale la Sofia si la arestarea a cel putin unei ”tinte de mare valoare”, in Cipru, a anuntat luni agentia europeana de politie cu sediul la Haga. ”Reteaua criminala, care a operat din mai 2019 in septembrie 2021, a indemnat investitori germani sa efectueze tranzactii in valoare totala de cel putin 15 milioane de euro”, precizeaza intr-un comunicat Europol. Reteaua folosea peste 250 de nume de domeniu online pentru a face publicitate unor false servicii financiare. Aproximativ 100 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

