RESTRICȚIILE se apropie de București. Au explodat infectările în două localități din județul Ilfov Se apropie restricțiile de București. Incepand de sambata, in Popești-Leordeni și Periș din județul Ilfov, se instituie restricții dupa ce rata de incidenta a depașit 2 la mia de locuitori. In Popești-Leordeni, rata de incidența cumulata la 14 zile este de 2,10 la mia de locuitori, in timp ce in Periș a ajuns la 2,01 la mie. Astfel, incepand de sambata in piețe, targuri, balciuri, talciocuri, stații pentru transportul in comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport in comun și la locul de munca se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție. In ceea ce privește restul regulilor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidenta a depașit 2 la mia de locuitori in Popești-Leordeni și Periș din județul Ilfov și se vor aplica restricții cu incepere de sambata. In Popești-Leordeni, rata de incidența cumulata la 14 zile este de 2,10 la mia de locuitori, in timp ce in Periș a ajuns la 2,01 la mie. Incepand de sambata,…

- Incepand de sambata, in Popești-Leordeni și Periș din județul Ilfov, reintra in vigoare cateva restricții. In orașul Popești-Leordeni, rata de incidența cumulata la 14 zile este de 2,10 la mia de locuitori, iar in comuna Periș a ajuns la 2,01 la mie. In urmatoarea perioada, oamenii vor fi nevoiți sa…

- Restricții se aplica incepand de sambata in Popești-Leordeni și Periș din județul Ilfov, dupa ce rata de incidenta a depașit 2 la mia de locuitori. In Popești-Leordeni, rata de incidența cumulata la 14 zile este de 2,10 la mia de locuitori, in timp ce in Periș a ajuns la 2,01 la mie. Astfel, incepand…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a dispus o serie de masuri care se vor aplica de sambata in Popesti-Leordeni si Peris, unde rata de incidenta cumulata calculata la 14 zile este vineri de 2,10, respectiv de 2,01 la mia de locuitori.Printre acestea se numara faptul ca organizarea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a dispus o serie de masuri care se vor aplica de sambata in Popesti-Leordeni si Peris, unde rata de incidenta cumulata calculata la 14 zile este vineri de 2,10, respectiv de 2,01 la mia de locuitori.Printre acestea se numara faptul ca organizarea…

- Purtarea mastii de protectie este obligatorie de luni, 13 septembrie, pe o raza de 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant, potrivit unei hotarari adoptate vineri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov. „Pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu virusul SARS-CoV-2, este…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a dispus o serie de masuri care se vor aplica de sambata in Popesti-Leordeni si Peris, unde rata de incidenta cumulata calculata la 14 zile este vineri de 2,10, respectiv de 2,01 la mia de locuitori. Printre acestea se numara faptul ca organizarea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a dispus o serie de masuri care se vor aplica de joi in Snagov si Ciorogarla, in contextul in care rata de incidenta cumulata la 14 zile a COVID-19 a fost miercuri de 2,73, respectiv 2,14 la mia de locuitori, informeaza Agerpres . Potrivit CJSU…