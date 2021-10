Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in București trecut de 4 #Covid SARS-CoV-2: Foto: Arhiva. În Bucuresti, incidenta cazurilor de COVID a depasit astazi nivelul de 4 la mia de locuitori, cumulat în ultimele 14 zile, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Este…

- Bucureștiul va intra in scenariul roșu de la miezul nopții de vineri spre sambata. Asta inseamna ca va fi obligatoriu certificatul verde COVID, pentru accesul in localuri, sali de spectacole, evenimente private, sali de sport sau restaurantele din mall-ruri. Masurile vor intra in vigoare in urma deciziei…

- In București, rata de infectare cu SARS-CoV-2 a ajuns la 3,77 Foto: www.facebook/Ro Vaccinare. În capitala, rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns astazi la 3,77, fata de 3,65 cu o zi în urma, potrivit datelor comunicate de Directia de Sanatate Publica. Incidenta…

- Județul Botoșani-carantina in satele Tudora si Roma, din 23 sept, ora 6:00 Foto: Arhiva/ Catalin Radu Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a întrunit, miercuri, pentru a decide carantinarea satelor Tudora, comuna Tudora si Roma, comuna Roma. În cele doua…

- Bucuresti - peste 1.000 de cazuri noi de COVID-19 Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Bucurestiul a depasit si azi o mie de cazuri noi de COVID-19 diagnosticate în 24 de ore, iar autoritatile au adoptat o serie de masuri în contextul evolutiei negative a epidemiei din ultima perioada.…

- Bucuresti si Cluj Napoca intra in zona galbena Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Capitala a depasit vineri pragul de 2 cazuri de COVID la mia de locuitori, cumulat în 14 zile, potrivit Directiei de Sanatate Publica. În…

- Timisoara-scenariul galben de la miezul nopții cu peste 2/1.000 rata #CoVID SARS-CoV-2: Foto: Arhiva. Din ce în ce mai multe localitați din țara au o rata ridicata de infectare cu CoVID-19 și se impun restricții suplimentare. Municipiul Timișoara intra,…

- Comuna Margau din județul Cluj a intrat in scenariul roșu #Covid Foto: Arhiva/ MApN. În comuna Margau din județul Cluj sunt restricții de astazi, pentru ca numarul cazurilor de COVID a crescut. Incidența acolo a depașit 3 la mia de locuitori. Astfel, organizarea de spectacole, activitați…