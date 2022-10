Restricţii de circulaţie pe DN1, în zona Cornu, pentru amenajarea unui sens giratoriu In perioada 17 octombrie -19 decembrie 2022, pe Drumul Național 1 E60, Km 94+650, intersecție cu DJ 101R, Km 16+635, in localitatea Cornu, se va amenaja o intersecție cu sens giratoriu, astfel ca in zona vor fi instituite restricții de circulație, a informat, ieri, IPJ Prahova. Lucrarile vor fi semnalizate corespunzator, iar polițiștii le recomanda conducatorilor auto sa-și pastreze calmul și sa respecte normele rutiere in vigoare Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- Restricții de circulație pe DN 1, in dreptul localitatii Cornu, judetul Prahova, pentru urmatoarele doua luni, ca urmare a amenajarii unui nou sens giratoriu la intersectia cu un drum judetean.

- Intrucat in perioada 17 octombrie - 19 decembrie 2022, pe Drumul Național 1 E60, Km 94+650, intersecție cu DJ 101R, Km 16+635, in localitatea Cornu, se va amenaja o intersecție cu sens giratoriu, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova informeaza faptul ca in zona vor fi instituite restricții de circulație.

