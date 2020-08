Restaurantele s-ar putea redeschide de la 1 septembrie, potrivit premierului Ludovic Orban Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca restaurantele ar putea fi deschise, cel mai probabil, de la 1 septembrie, o decizie in acest sens urmand a fi luata in cursul saptamanii.



"Dezbatem in cursul acestei saptamani. Am solicitat punctul de vedere al specialistilor din Grupul de Suport Tehnico-Stiintific si alti specialisti sa vedem ce formule, ce propuneri, ce recomandari. Intentia mea este ca in cursul acestei saptamani sa luam o decizie. Cu atat mai mult cu cat se va termina sezonul estival si va fi din ce in ce mai greu ca hotelurile, de exemplu, sa poata sa serveasca masa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

