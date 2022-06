Restaurantele din Grecia resimt impactul inflaţiei; preţul mediu al popularei souvlaki a crescut cu 30% Gustarea clasica de carne la gratar invelita in lipie, cu salata si iaurt cu usturoi, costa acum 3,30 euro (3,55 dolari), in medie, in zona Atenei, cu 30% mai mult decat vara trecuta. In conditiile in care costul principalelor ingrediente ale souvlaki – carne, legume si ulei de floarea-soarelui – este in crestere puternica, impreuna cu preturile energiei, din cauza impactului razboiului si al pandemiei de Covid-19 asupra lanturilor de aprovizionare, acest lucru evidentiaza unele dintre principalele presiuni cu care se confrunta economia mondiala. ”Razboiul din Ucraina ne-a afectat foarte mult.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Oprescu, fost primar general al Capitalei, care a fugit in Grecia ca sa scape de o condamnare de zece ani si opt luni, a fost eliberat marti pe cautiune de judecatorii de la Curtea de Apel din Atena, anunta Digi24 . Suma stabilita de judecatori este de 5.000 de euro și trebuie platita pana miercuri.…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a efectuat o vizita de lucru la Atena, in perioada 25 27 mai, prilej cu care s a intalnit cu ministrul apararii nationale din Republica Elena, Nikolaos Panagiotopoulos, si cu omologul sau grec, generalul Konstantinos Floros.Potrivit MApN,…

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, prins in Atena dupa ce a fugit de condamnarea din Romania, avea planuri sa ramana in Grecia: nu a opus deloc rezistența, dar a fost surprins pentru ca polițiștii care l-au inconjurat erau in haine civile. Ba chiar, Sorin Oprescu s-a inregistrat ca platitor de…

- Ministrul a subliniat ca Atena "face totul pentru a contribui la solutionarea crizei din Ucraina si a crizei umanitare" si "se angajeaza sa participe activ la reconstructia tarii".„Intr-un gest extrem de simbolic, drapelul grec flutura din nou astazi la Kiev", "ambasada Greciei redeschizandu-si portile…

- Un petrolier rusesc in largul insulei Evia a fost confiscat de Grecia, ca parte a sancțiunilor Uniunii Europene impuse Moscovei din cauza invaziei sale in Ucraina, a anunțat marți paza de coasta elena. La inceputul acestei luni, UE a interzis navele sub pavilion rusesc din porturile blocului celor 27…

- 115 cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dupa efectuarea a 1 872 de teste. Din numarul total de cazuri, cinci sunt de import, cate unul din Ucraina, Italia, Romania, Grecia și Franța.

- Atena nu intenționeaza sa trimita mai multe echipamente militare in Ucraina, a declarat miercuri ministrul grec al Apararii, Nikos Panagiotopoulos. El a spus ca apararea propriului teritoriu de catre Grecia nu ar trebui sa fie slabita, in special pe insule, prin trimiterea de mai multe arme.…

- Sute de fermieri greci, unii cu tractoarele, au protestat vineri pe strazile din Atena, cerand mai multe reduceri de taxe si subventii pentru a face fata preturilor la carburanti si ingrasaminte, care au crescut dupa ce Rusia a invadat Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai…