- U-BT Cluj Napoca e la un meci de caștigarea titlului de campioana a Ligii Naționale la baschet masculin. Azi, in meciul 5, formația din Cluj a caștigat partida jucata la Oradea, scor 81-62, și o conduce pe CSM cu 3-2 la general. U-BT Cluj a controlat primele doua sferturi, pe care le-a caștigat cu 17-14…

- Pe o strada pietonala ingusta, situata in inima Brașovului, se afla Dei Frati , un restaurant deschis de doi frați, foști ospatari in Italia, care spun ca nu vor sa cada in capcana succesului pe care o vedem in cazul multor restaurante din Romania,...

- Cei trei tineri au obținut locul 1 la categoria Data Analysis, in cadrul competiției Cei trei studenți de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca au caștigat finala globala a competiției SAS Curiosity Cup, unde au concurat alaturi de alte noua echipe din intreaga lume. Proiectul tinerilor romani…

- Deși pare o poveste de succes de pe Wall Street, o clujeanca de 41 de ani a dat lovitura. A caștigat 7 milioane de euro și are in proprietate nu mai puțin de 300 de apartamente. Newsweek Romania a consultat documente care arata cum o familie din Cluj, cu conexiuni politice, a dat lovitura pe piața…

- O clujeanca in varsta de 70 de ani a fost calcata vineri, 21 aprilie, de un șofer pe trotuarul de pe strada Fabricii, care a dat cu spatele și a trecut peste ea. Situația este grava și pe alte trotuare din Cluj-Napoca, unde se parcheaza și șoferii circula punand in pericol viața pietonilor. Cititorii…

- Prețul motorinei in Cluj-Napoca a inregistrat cea mai mare scadere, miercuri, din luna februarie a anului trecut, de la declansarea razboiului din Ucraina.Astfel, miercuri, cea mai ieftina motorina standard costa 7.01 lei litrul la statia Petrom din Cluj-Napoca, din Piața Ștefan cel Mare (str. Parang).Stațiile…

- Gradina Botanica „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca funcționeaza dupa un program normal in perioada Sarbatorilor Pascale. Așadar, clujenii care vor sa admire grația magnoliilor inflorite, o pot face chiar de Paște. Gradina Botanica este deschisa de luni pana duminica, intre orele 09:00 și 19:00,…

- O echipa de patru studenți ai Facultații de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a caștigat concursul internațional NIBS Worldwide Case Competition, desfașurat in perioada 5 - 10 martie 2023, la Universitatea din Northern Iowa, in orașul Cedar…