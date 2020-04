„Republica Moldova trebuie ajutată fiindcă medicii lor au migrat în România” „Este situația mai grea acolo, pentru ca resursele sunt mult mai puține. Din fericire, numarul de morți nu e mare, e chiar mai mic decat in Romania. Și >, ma rog, tot pe acolo, cifre comparabile. Sigur ca sistemul e mult mai lipsit de resurse. Noi le-am luat toți doctorii, toți dentiștii, toate asistentele sunt in Romania. Deci, cum migreaza ai noștri spre vest, așa medicii moldoveni, in special cei tineri, s-au mutat in Romania, daca nu cumva s-au putut duce in Germania. Sistemul romanesc privat, dar și cel public, incepe incet incet sa fie plin de basarabeni, foarte buni dealtfel. Trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat luni, 27 aprilie, ca Bucurestiul urmeaza sa ajute Republica Moldova cu medicamente, masti, materiale sanitare si de protectie necesare in lupta impotriva COVID-19. Toate aceste produse sunt din rezerva proprie a Romaniei.

- PodcasturiCOVID-19 in lume: Aproape trei milioane de bolnavi și un deficit de echipamente medicale COVID-19 face ravagii in intreaga lume. Numarul bolnavilor se apropie deja de 3 milioane. © Sputnik / Владимир ВяткинSfaturi pentru femeile gravide: Iata cum trebuie sa se protejeze de COVID-19In…

- Se implinesc 10 ani de la semnarea Declarației privind parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și Romania. Printr-un comunicat de presa, Ministerul de Externe de la Chișinau a anuntat ca relațiile dintre cele doua state s-au dezvoltat in toate cele trei domenii de cooperare

- Sistemul de ingrijire medicala din Austria este puternic dependent de mana de lucru din Europa de Est, iar autoritatile de la Viena au deschis granitele pentru muncitorii care fac naveta pe distante mici din tarile vecine Slovacia, Cehia, Ungaria si Slovenia. Cu toate acestea, Romania este principala…

- Inca o țara din UE deschide granițele pentru romani. Lucratorii din Romania vor merge la munca cu trenul de noapte Austria a decis sa introduca un tren de noapte care, saptamanal, incepand cu data de 2 mai, va aduce muncitori din Romania care sa asigure servicii pentru persoanele care necesita ingrijire…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca un eventual risc mai ridicat de extindere a pandemiei in Romania este legat de diaspora "destul de importanta" si de transmiterea locala accentuata din anumite focare.Ministrul s-a referit, marti seara, la faptul ca publicatia Forbes a plasat Romania…

- Doua doctorite de top din Romania, aflate in prima linie a luptei impotriva coronavirusului, au fost infectate si se afla acum in stare critica. Doua doctorițe de la Spitalul Gerota sunt in stare critica, iar medicii sunt rezervați, a anunțat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Una dintre aceste doctorițe…

- Ministerul de Externe le recomanda romanilor care se afla in scop turistic sau tranziteaza Spania, Franta si Germania sa ia in considerare scurtarea vacantei si revenirea de urgenta in Romania. Ministerul le mai recomanda romanilor sa se informeze in mod constant cu privire la masurile luate de autoritatile…