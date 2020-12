Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii Platformei Actiune si Solidaritate (PAS) au depus miercuri o motiune de cenzura impotriva guvernului Republicii Moldova condus de Ion Chicu, motiune semnata si de deputati din Platforma Demnitate si Adevar (Platforma DA) si din Partidul Democrat (PDM), informeaza Radio Chisinau si IPN.md.…

- Cine a ascultat cu atenție declarația facuta astazi de premierul Ion Chicu dupa ședința cu Igor Dodon și Zinaida Greceanii a ințeles ca premierul admite ca alegerile parlamentare anticipate ar putea avea loc chiar foarte curand, ca acestea sunt o soluție pentru criza politica de astazi, doar ca scrutinul…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) de la Chisinau a fost sesizata miercuri in legatura cu tiparirea la o editura de stat a unui lot important de pliante electorale in sprijinul candidatului Igor Dodon, presedintele in exercitiu, care se va confrunta duminica cu rivala sa Maia Sandu, lidera Partidului…

- Liderul Partidului Nostru (PN), Renato Usatii, i-a indemnat pe cetatenii care l-au votat in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova sa voteze in turul doi "impotriva lui Igor Dodon', informeaza vineri Radio Chisinau.Liderul PN a subliniat ca nu a fost niciodata "un fan"…

- Candidatul independent la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Igor Dodon, a criticat-o dur pe contracandidata sa, șefa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, dupa ce aceasta a caștigat primul tur de scrutin. „Stimati concetateni, eu va indemn sa fiti foarte atenti la toate…

- CHIȘINAU, 2 nov - Sputnik. Igor Dodon a declarat dupa intalnirea cu premierul Ion Chicu și președintele Parlamentului, Zinaida Greceanii, ca electoratul de centru-stanga este mai mare in Moldova decat cel de drepata și asta il face sa creada o va invinge in scrutinul din 15 noiembrie. © Sputnik…

- R. Moldova: Maia Sandu, a caștigat primul tur al alegerilor prezidențiale Maia Sandu. Foto: Arhiva/ Radio Chisinau Candidata opozitiei din Republica Moldova, pro-europeana Maia Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate a câștigat…

- Presedintele Partidului Platforma Demnitate si Adevar (Platforma DA), Andrei Nastase, candidat la functia de presedinte in alegerile din 1 noiembrie in Republica Moldova, a lansat joi un apel catre lidera Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, de asemenea candidata in alegeri, indemnand-o…