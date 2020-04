Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romana: Indrumari privind slujbele de Florii, din Saptamana mare (a Sfintelor Patimiri) si de Sfintele Pasti Indrumari ale Cancelariei Sfantului Sinod, aprobate de Patriarhul Romaniei, privind slujbele de Florii, din Saptamana mare (a Sfintelor Patimiri) si de Sfintele Pasti, in conditiile…

- Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Romane anunța ca pelerinajul de Florii se suspenda. ”Pelerinajul de Florii se suspenda anul acesta. Ramurile de salcie sau finic vor fi binecuvantate in biserica (in Sambata lui Lazar, 11 aprilie 2020, dupa Vecernie sau in Duminica Floriilor, 12 aprilie 2020) si vor…

- Octavian Potolia, un antreprenor din comuna aradeana Șofronea, s-a gandit sa le faca sarbatorile mai frumoase locuitorilor din Șofronea și din satul Sanpaul. El a avut o inițiativa demna de toata lauda: le va aduce acasa cu ajutorul voluntarilor, celor care doresc, ramuri de salcie de Florii și Lumina…

- INDRUMARI ALE CANCELARIEI SFANTULUI SINOD, APROBATE DE PATRIARHUL ROMANIEI, PRIVIND SLUJBELE DE FLORII, DIN SAPTAMANA MARE (A SFINTELOR PATIMIRI) SI DE SFINTELE PASTI, IN CONDITIILE STARII DE URGENTA Intrucat slujbele de Florii, slujbele din Saptamana Mare (a Sfintelor Patimiri) si de Sfintele Pasti…

- Slujbele de Florii și Paște se vor desfașura in condiții speciale in timpul pandemiei de coronavirus. Patriarhia Romana a comunicat noile reguli credincioșilor și parohiilor din țara, dupa consultari cu oficialii Ministerului Administrațiilor și Internelor. Așa cum era de așteptat, nu vor maiavea loc…

- "Pelerinajul de Florii se suspenda anul acesta. Ramurile de salcie sau finic vor fi binecuvantate in biserica (in Sambata lui Lazar, 11 aprilie 2020, dupa Vecernie sau in Duminica Floriilor, 12 aprilie 2020) si vor fi distribuite, de catre voluntari, credinciosilor din parohie care solicita aceasta.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a refuzat ferm toate apelurile venite din partea prelaților romani pentru deschiderea bisericilor in noaptea de Inviere. Bulgaria lasa liber credincioșilor, la slujba de Paște, dezinfecteaza icoanele și impune doar menținerea distanței de siguranța intre enoriașii…

- Aveti nevoie de urmatoarele ingrediente: 250 de grame de arpacaș, 200 grame de zahar, un litru de apa, 150 grame de miez de nuca, 100 grame de stafide, o esența de rom, coaja de lamaie. Mod de preparare Se spala arpacașul in noua ape, dupa care se pune la fiert cu un litru apa. Se…