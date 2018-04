Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul turc de autobuze Otokar, desemnat castigatorul licitatiei pentru cele 400 de autobuze pe care Primaria Capitalei vrea sa le cumpere, se arata increzator in rezultatul contestatiei si estimeaza ca autoritatile romane vor da o solutie favorabila in trei-patru saptamani. Denis Toublanc, director…

- ”Am fost surprinsi de aceste contestatii, nu intelegem de ce au contestat licitatia, motivele lor sunt nefondate. Suntem insa increzatori ca personalul Primariei, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) si instantele de judecata vor lua deciziile in conformitate cu legile si documentele…

- Sunimprof Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive din Romania, a raportat anul trecut o cifra de afaceri de peste 19,8 milioane de euro, in crestere cu 21% fata de anul precedent, si investitii in tehnologie si software de 2 milioane de euro. …

- Institutul de Sanatate Publica anunța ca 215 cazuri noi de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, fiind investigat un al 46-lea deces posibil datorat rujeolei in judetul Constanta. Peste doua sute de noi cazuri de imbolnavire cu rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, Un al 46-lea…

- Producatorul de caști premium Seinnheiser va deschide o fabrica la Brașov. Compania germana, renumita pentru calitatea produselor sale audio, dar și a microfoanelor, lavalierelor sau a echipamentelor de televiziune, va realiza a patra sa fabrica in Industrial Park Brașov, care este situat in apropierea…

- Piata hoteliera din Romania a avut in 2017 cel de-al saptelea an consecutiv de crestere, in cele aproape 100.000 de camere de hotel fiind inregistrate peste 20 de milioane de innoptari, un avans de 4% fata de anul precedent, respectiv 57% fata de anul 2010, arata un studiu C&W Echinox. …

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, luni, castigatorul licitatiei pentru furnizarea celor 400 de autobuze noi. Dintre cele patru oferte primite de catre Primarie a fost aleasa Asocierea OTOKAR EUROPE si OTOKAR Locomotive, a anuntat Firea. "Intre data depunerii ofertelor…

