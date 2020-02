Stiri pe aceeasi tema

- Absenteismul scolar in judetul Buzau este in continua crestere, din cauza gripei si a virozelor respiratorii. Intre-o saptamana, peste 9.000 de elevi au ales sa nu se prezinte la ore, in special copii din clasele primare. In aproape 3.000 de cazuri a fost vorba despre motive medicale, iar peste 6.000…

- "Am pierdut 14 copii in aceasta busculada si altii sunt in spital din cauza ranilor", a declarat presei David Kabena, seful politiei locale aflat la fata locului. ''Am deschis o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat cu exactitate'', a spus el. Crucea Rosie din Kenya a anuntat pe Twitter…

- Dilema momentului: sa mai trimit copilul la școala daca e puțin racit? Daca a facut febra doar o data, ce facem? Rupem ușa la urgente sau il trimitem cu medicamente la școala, respectiv la gradinița? Cand sunt o groaza de oameni in jur gripați, mai facem sau nu vaccinul

- Doi copii cu varste de 13 și 15 ani sunt cercetați de polițiștii din Galați, dupa ce au trimis peste 700 de mesaje de amenințare, unele chiar cu moartea, unei fete de 13 ani. Unul dintre ei este coleg de școala al fetei, iar celalalt este elev la un liceu din oraș, potrivit Mediafax.Dupa o…

- Crește alarmant numarul cazurilor de gripa in județul Buzau. Dupa ce, in weekend, testele rapide au indicat prezența virusului gripal de tip A sau B la un adult și 11 copii, luni, alți 11 bolnavi au primit un diagnostic asemanator. Deocamdata, autoritațile spun ca nu e cazul suspendarii cursurilor in…

- Stare de urgența la Școala numarul 133 din București. Elevii au fost evacuați de urgența din clase, dupa ce au simțit un discomfort respirator.Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgența, ”mai mulți copii acuza dureri de cap, posibil de la un gaz toxic. La acest caz au fost direcționate ambulanțe…

- Un numar de 11 elevi ai Liceului Teoretic „Adam Muller Guttenbrun” din Arad au ajuns, luni, la spital, dupa ce au fost reluate cursurile. La liceu, orele au fost suspendate patru zile, din cauza ca zeci de copii s-au intoxicat cu o substanța necunoscuta, dupa deratizare. Purtatorul de cuvant al Spitalului…

- Cursurile de la Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” din Arad sunt suspendate și miercuri, dupa ce 40 de elevi au ajuns la spital, cu simptome de intoxicație, in urma unei acțiuni de dezinsecție și deratizare, anunța MEDIAFAX.Cursurile de la Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” din…