- Vicepreședintele Senatului, Robert Cazanciuc, a reacționat dupa ce Ludovic Orban a declarat ca daca luni, la sedinta de investire a Guvernului, nu se aduna cvorum, este numai vina PSD deoarece social-democratii detin 42% din Parlament.

- Ludovic Orban a fost desemnat de presedintele Klaus Iohannis sa formeze un nou Guvern - inca un pas pentru declansarea alegerilor anticipate, a declarat, joi, liberalul Ionel Danca.''PNL vrea reforme. PSD se opune. Cea mai buna solutie sunt alegerile anticipate. Ludovic Orban a fost desemnat…

- Senatorul PSD, Robert Cazanciuc, a tinut sa ii dea o replica si presedintelui Klaus Iohannis, care a spus in discursul sau sustinut vineri in Piata Unirii din Iasi ca PSD vrea sa blocheze in Parlament toate reformele actualei guvernari si de aceea este nevoie de alegeri anticipate, care nu sunt "un…

- Senatorul Pro Romania Adrian Tutuianu considera ca, prin asumarea raspunderii Guvernului pe cele trei proiecte de lege in Parlament, premierul Ludovic Orban a vrut sa-si testeze majoritatea si care sunt riscurile ca partidele din opozitie sa introduca o motiune de cenzura. "Asistam la ceea ce se…

- Presedintele reales al PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata, ca intentia Guvernului de a trece Legea bugetului pentru anul viitor, prin asumarea raspunderii in Parlament, este o decizie curajoasa, "dar poate sa fie o decizie bazata pe analiza unei realitati".Guvernul apeleaza la a trece…

- Surse politice precizeaza ca premierul Ludovic Orban este invitat sa-și “achite” datoriile politice pe care și le-a facut odata cu primirea sprijinului celorlalte formațiuni politice din Parlament, la...

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca PSD detine majoritatea in Parlament si luni va depune o motiune simpla impotriva ministrului Florin Citu, iar in februarie va urma o motiune de cenzura la adresa…