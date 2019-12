REPERTORIUL săptămânal la Teatrul National "Mihai Eminescu" 23-29 decembrie 26-27 decembrie 2019, ora 12:00 Sala Mare Peppi Ciorap-Lung de Astrid Lindgren Durata spectacolului: 1h 40m / Pauza: Nu "Peppi Ciorap Lung": un musical aducand in scena istorii haioase si doldora de intelesuri, mișcare, dans si melodii de neuitat ;nastrușnica Peppi nu se lasa batuta cu una, cu doua, face doar ce-i tuna prin cap. Dupa o intalnire cu eroina noastra pana si hotii se lasa de meserie! Sa privim lumea prin lentila imaginatiei lui Peppi si deacum incolo nicio zi nu va mai semana cu alta! "Peppi Ciorap Lung" este povestea copilariei fiecaruia dintre noi, spectacolul fiind pe placul tuturor,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

