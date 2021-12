Remiză în deplasare pentru Academia Junior, la ultimul meci al anului din campionat Echipa de junioare III a Academiei Junior Ploiești a incheiat anul 2021 cu o remiza pe terenul celor de la ACS Sporting Ghimbav. Meciul a contat pentru etapa a noua, a doua din retur, a Seriei F. Jucatoarele antrenate de Claudiu Ghesoiu și Laurențiu Juganaru au avut momente bune, dar și mai puțin reușite. In prima secvența a jocului, Academia a revenit de la un deficit de trei goluri, egaland situația cu cinci minute inainte de pauza, insa a cedat cu 11-13 prima repriza. In partea a doua, echipa Academiei a avut inițiativa, desprinzandu-se la trei lungimi, pentru ca Sporting sa revina și sa egaleze… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

