Echipa antrenata de Razvan Lucescu, PAOK Salonic, a remizat, duminica, in deplasare, scor 0-0, cu echipa Aris, intr-un meci din etapa a 24-a a campionatului Greciei. La gazde, Cristian Ganea a jucat tot meciul. PAOK ocupa locul doi in clasament, cu 48 de puncte, cu 11 mai putine decat liderul Olympiakos. Aris este pe 8, cu 30 de puncte. #MatchReport Η ανάλυση του αγώνα: Κόλλησε στο μηδέν – https://t.co/pCzzAJ2zBS #ARISPAOK #slgrinterwetten pic.twitter.com/eIlOcidA8M — PAOK FC (@PAOK_FC) February 20, 2022 The post Remiza in campionatul Greciei, pentru echipa antrenata de Razvan Lucescu appeared…