- Guta este o forma frecventa de artrita, caracterizata prin atacuri bruste, de inrosire, durere, umflaturi la nivelul articulatiilor. Natura ofera o serie de remedii pe baza de plante, dar prezentarea la medic este obligatorie pentru instituirea unui tratament medicamentos adecvat.

- Cercetarile arata ca papadia dezintegreaza celulele canceroase in 48 de ore, fara a afecta si celulele sanatoase. Tratamentul continuu cu radacina de papadie poate distruge o buna parte din celulele canceroase, scrie bzi.ro.Reteta de ceai din flori de papadie:Ingrediente8 flori de papadie350 ml de apa…

- Viorelele (toporasii sau violetele, cum mai sunt cunoscute) au proprietati antiseptice, dezinfectante, sedative si nu numai, recunoscute de medicina naturista, ceea ce le recomanda ca remediu pentru mai multe afectiuni, incluziv pentru cele sezoniere.

- Rostopasca (Chelidonium majus) este un remediu natural deosebit de puternic. Planta e folosita in scop medicinal inca din Antichitate, indeosebi pentru tratarea afectiunilor ficatului și bilei. Astazi este inclusa in numeroase formule de ceai pentru afecțiunile ficatului, in combinație cu papadie, sunatoare,…

- Vantul puternic a pus stapanire pe intreaga tara. Mai multi copaci din Capitala au fost smulsi din radacina. Imaginile au fost facute publice pe o retea de socializare. Totodata, fatada unui centru comercial din Chisinau a fost luata de vant. Publika.

- Se stie ca dudul are numeroase proprietati terapeutice, gratie substantelor active continute in frunze, scoarta si radacina. Eliminarea viermilor intestinali este una dintre actiunile sale terapeutice.

- Fructul kaki, cunoscut și sub denumirea de “fructul zeilor”, este fructul cu un conținut ridicat de antioxidanți, magneziu și potasiu, recomandat adesea pentru tratarea ori prevenția mai multor tipuri de afecțiuni. Mai jos iți spunem cum se curața fructul, dar și cum se mananca kaki.Ce trebuie sa știi…

- Salvia este o planta cu proprietați tamaduitoare și este adesea folosita ca leac naturist. Afla ce poți vindeca și trata cu ajutorul salviei!Salvia se gasește adesea in bucatariile gospodinelor, fiind și un condiment aromat, pe langa un leac naturist eficient și folosit in