Reînvierea digitală a oamenilor decedați e pusă la cale de Microsoft Un brevet al Microsoft indica posibilitatea de reincarnare digitala a oamenilor, pe post de chat bot. Brevetul crește posibilitatea de a crea un chat bot din „profilul” unei anumite persoane. In loc sa foloseasca metoda convenționala de instruire a robotilor de chat folosind conversații și materiale de la un eșantion larg de utilizatori, Microsoft a gasit aceasta soluție, potrivit revistei americane Forbes . Sistemul ar folosi „date sociale”, cum ar fi imagini, date vocale, postari pe rețelele sociale, mesaje electronice și scrisori scrise, pentru a construi un profil al unei persoane. „Datele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

