Stiri pe aceeasi tema

- O carte intitulata ”Privighetoarea din vis”, dedicata vieții și activitații interpretei de muzica ușoara Anastasia Lazariuc, semnata de scriitoarea Elena Raileanu, a fost lansata astazi in cadrul Salonului Muzical la Biblioteca Naționala a Republicii Moldova, informeaza Noi.md cu referire la moldpres.md.…

- Politistii din Olt cauta o femeie, de 44 de ani, din comuna Seaca, care a plecat voluntar și nu a mai revenit. In seara zilei de 9 mai, polițiștii Secției nr. 7 Poliție Rurala Daneasa au fost sesizați de un barbat, din comuna Seaca, județul Olt, ca, in ziua de 8 mai, in jurul orei 6.30, soția sa, MIHAI…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 44 001 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova - 26 555 traversari persoane, informeaza Poliția de Frontiera.

- Cel mai mare targ de carte din Transilvania a revenit la formatul care l-a consacrat. Gaudeamus și-a deschis porțile in Piața Unirii din Cluj. Dupa doi ani de pandemie și doua ediții online, targul de carte Gaudeamus a revenit in aer liber.

- in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 38 262 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 21 224 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 22 485, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- Granicerul ucrainean de pe Insula Serpilor, devenit cunoscut pentru replica lui: "nava ruseasca, du-te dracului", a revenit acasa, in regiunea Cerkasi. Roman Gribov a fost pana acum tinut ostatic de armata rusa.

- O carte de poeme a poetului Leo Butnaru, intitulata „Tra sabato e domenica” („Simbata spre duminica”) a aparut recent in traducere italiana la o editura romano-italiana cu sediile la Roma și București. Volumul insereaza circa 150 de texte (148 de pagini) și constituie, in principiu, o antologie din…

- O știu de o veșnicie, de pe vremea copilariei mele. De fapt, in clasa I, am picat pe capul ei, la biblioteca – scuzati cacofonia, dar asta era titulatura – comunala, unde lucra. Si, cu fermitate, i-am spus ca vreau sa imprumut si eu carti de la biblioteca. Da, carti. Mai multe carti. Nu una singura.…