Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul „Bacovia” anunța ca a incheiat munca la spectacolul „Tiadora”, o monodrama cu actrița Eliza Noemi Judeu. Spectacolul are la baza textul Mariei Manolescu, declarat caștigator al Concursului de Dramaturgie Monodrama 2019, concurs devenit tradiție și parte integranta a festivalului bacauan, fiind…

- Urmare a comunicatului primit de la Compania Regionala de Apa Bacau prin care, incepand cu data de 28.10.2020, ora 8:00, pentru o perioada de minim 20 ore se va intrerupe furnizarea apei potabile catre anumiți utilizatori printre care și RAJA S.A., va aducem la cunoștința ca suntem nevoiți ca, pe toata…

- Dupa o perioada incerta, in care epidemia de SARS-CoV-2 și normele de distanțare sociala au ridicat unele probleme in desfașurarea activitații cluburilor sportive, sportivii de la SCM Bacau au reușit sa depașeasca toate aceste bariere și sa se afirme la Campionatul Național de Powerlifting 2020, desfașurat…

- In perioada 21 – 24 septembrie a.c., peste 300 de societati comerciale au fost verificate in cadrul unor actiuni de verificare a modului in care sunt respectate normele legale impuse in perioada starii de alerta. Structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat acțiunile de verificare, sub autoritatea…

- Teatrul Municipal „Bacovia” organizeaza, in zilele de 18 și 19 septembrie 2020, evenimentul „Teme și dileme in monodrama romaneasca”, care deschide calendarul de acțiuni din programul „Tu și Teatrul”, al stagiunii 2020-2021. Intrucat anul acesta contextul epidemiologic nu a mai permis, ediția a XXVI-a…

- In perioada 21-23 august a.c., structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat acțiunile desfașurate in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, sub autoritatea Instituției Prefectului, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. Zilnic, la activitațile desfașurate…

- PSD a anunțat, astazi, candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Bacau. Acesta este Valentin Ivancea, care a deținut pe rand, funcția de subprefect, in perioada aprilie 2017 – septembrie 2019 și prefect in perioada septembrie 2019 – decembrie 2019. Articolul VIDEO: VALENTIN IVANCEA,…

- Teatrul Municipal „Bacovia” incepe stagiunea 2020-2021!. Deși ne-am fi dorit ca acest lucru sa se intample in sala de spectacole, totuși revederea cu publicul ne bucura! Spectacolele vor avea loc, cel puțin pana la noi reglementari, tot la Amfiteatrul de la Insula de Agrement, in aer liber. In acest…