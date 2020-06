Regizorul de teatru si film Kirill Serebrennikov, o personalitate de marca a universului artistic din Rusia, a fost gasit vinovat de deturnare de fonduri vineri de un tribunal din Moscova, relateaza dpa.



Serebrennikov, 50 de ani, a fost gasit vinovat de participare la o deturnare de fonduri de aproximativ 2 milioane de dolari din subventii publice pentru arte.



Retinut de Politie in august 2017, regizorul a fost plasat in regim de arest la domiciliu pana in aprilie 2019.



In septembrie 2019, justitia rusa a ridicat "toate masurile privative" decise impotriva lui…